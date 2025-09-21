Visite commentée : « Le beau dans l’architecture rurale » Maison Marot Sénaillac-Latronquière

Tarif : adultes : 4 €, enfants de plus de 12ans : 2 €, enfants de moins de 12ans : gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Marot vous propose une visite commentée sur le thème : « Le beau dans l’architecture rurale ».

Découvrez comment l’esthétique se révèle dans les formes, les matériaux et les usages des constructions traditionnelles. Un guide passionné vous accompagnera à la découverte de ce lieu emblématique, témoignage précieux du patrimoine vernaculaire.

Maison Marot 2235 route de Pratoucy, 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie 06 56 88 90 82 La maison Marot est une maison rurale de 1738. Cette maison, appelée maison bloc (habitat humain et animal dans le même bâtiment), a gardé les caractéristiques de « l’ostal », pièce de vie avec souillarde et « cantou » et organisation identique depuis le XIXe siècle.

La maison Marot a été considérée comme un bâtiment remarquable par les services compétents du Département (Pays d’Art et d’Histoire, ABF, ethnologue du département), elle a été retenue par la mission Bern en décembre 2019 et a bénéficié d’un financement permettant la sauvegarde du bâtiment. Le clos-couvert à pu commencer et en 2020 et la maison a été réouverte en 2021. Certains travaux se sont poursuivis et cette année, la souillarde et le cantou ont été réaménagés. Parking prévu pour les voitures-moto-vélo.

