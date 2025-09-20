Visite commentée : « Le cabinet d’art graphique » Musée Ingres Bourdelle Montauban

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite du cabinet d’Arts Graphiques du musée Ingres Bourdelle

Plongez dans les coulisses du musée en découvrant le cabinet d’Arts Graphiques, lieu de conservation précieuse d’œuvres sur papier.

Cette visite se déroulera en compagnie de Florence Viguier-Dutheil, conservateur en chef et directrice du musée ️.

Une occasion unique d’explorer les trésors souvent invisibles du musée et d’échanger avec une experte passionnée !

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com Jean-Auguste-Dominique Ingres ; Emile-Antoine Bourdelle Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

