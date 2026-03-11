Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne

Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – EUR

Le Musée Basque, présente la visite contée Le carnaval dans les collections du Musée. Visite commentée sur les objets liés au carnaval. .

