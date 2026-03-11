Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne
Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne samedi 14 mars 2026.
Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le Musée Basque, présente la visite contée Le carnaval dans les collections du Musée. Visite commentée sur les objets liés au carnaval. .
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée
L’événement Visite commentée: le carnaval dans les collections du musée Bayonne a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bayonne