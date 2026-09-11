Visite commentée : le centre hospitalier Charles Perrens, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée : le centre hospitalier Charles Perrens Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Centre Hospitalier Charles Perrens Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 35 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Édifié en 1890 sur un domaine de 14 hectares, entre vignes et arbres fruitiers, le « Château-Picon » est consacré à l’accueil des femmes. Il est l’œuvre de l’architecte bergeracois Jean-Jacques Valleton.

Véritable village dans la ville, avec son parc, sa chapelle et ses bâtiments à l’architecture néogothique, l’établissement devient mixte et prend son nom actuel en 1974, marquant le début d’une nouvelle politique de santé mentale en France. À la fin du XIXe siècle, il est présenté comme un asile modèle.

Ces visites permettront de découvrir l’histoire de l’hôpital, rythmée par de nombreuses empreintes artistiques et culturelles. Elles seront conduites par Olivier Deltheil, guide-interprète, ainsi que par le pôle Culture du Centre hospitalier Charles-Perrens.

Site accessible à la visite uniquement le dimanche 22 septembre.

Première visite de 14h à 15h30.

Deuxième visite de 16h à 17h30.

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#JEPMBX2026

Centre Hospitalier Charles Perrens 146 bis rue Léo Saignat 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/4vgGeTzxG95N1S7TA »}]

Édifié en 1890 sur un domaine de 14 hectares, entre vignes et arbres fruitiers, le « Château-Picon » est consacré à l’accueil des femmes. Il est l’œuvre de l’architecte bergeracois Jean-Jacques dans…

©Centre Hospitalier Charles Perrens