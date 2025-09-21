Visite commentée « Le Chapon Fin : deux siècles de gastronomie » Le Chapon Fin Bordeaux

Visite commentée « Le Chapon Fin : deux siècles de gastronomie » Dimanche 21 septembre, 10h00 Le Chapon Fin Gironde

Gratuit. Sans réservation. Départ : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu unique à Bordeaux. Le Chapon Fin est une véritable institution bordelaise, avec ses deux siècles de gastronomie.

Son architecture de la fin du XIXème siècle mélangeant le style Rococo et Art Nouveau en fait un site unique au monde.

Vous pourrez y retrouver des menus historiques, ainsi qu’une présentation de l’histoire du restaurant.

Le Chapon Fin 5 rue Montesquieu, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556791010 http://www.chapon-fin.com https://www.instagram.com/lechaponfin/ Restaurant emblématique de Bordeaux avec ses 200 ans d’histoire et son architecture unique de la fin du XIXe siècle. Tramway et parking

© François Régimbeau