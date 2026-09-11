Visite commentée : le château du Bourg-Joly, Château du Bourg-Joly, Passais

Informations pratiques

Visite commentée : le château du Bourg-Joly Dimanche 20 septembre, 10h00 Château du Bourg-Joly Deux-Sèvres

Tarif : 8€. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du jardin botanique et du château viticole.

Château du Bourg-Joly 70 Rte du Bourg Joly, 79290 Saint-Martin-de-Sanzay Passais 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 13 83 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaudubourgjoly.com »}] Le château du Bourg Joly et ses vignes se situent sur la colline du Puy de Mont, sur la commune de Saint Martin de Sanzay, un quart d’heure de Saumur. Le sol du vignoble est constitué de dépôts fluviatiles argilo-calcaires avec des graves siliceuses sur un support de marnes Cénomaniennes. Les premiers vins du Château datent d’au moins 1560.

La cave exceptionnelle semi enterrée a été bâtie en 1836 avec un appareil remarquable de tuffeau et de pierre dure ; ses dimensions (300m2) suggère une exploitation viticole de 40 ha soit la surface de la colline. L’activité viticole du château a été restaurée en 2019 rassemblant 6 ha de parcelles sur le flan est de la colline. Un nouveau chai a été inauguré pour la récolte 2021 dans une ancienne grange.

Les Vignes et le parc botanique forment un ensemble intégré gouverné par une volonté de privilégier santé naturelle des plantes, beauté des paysages et diversité des écosystèmes.

Ouverture exceptionnelle du jardin botanique et du château viticole.

©ville de Thouars