VISITE COMMENTÉE LE CIMETIÈRE QUELLE DRÔLE D’IDÉE Cours de la Casseyde Bagnères-de-Luchon

VISITE COMMENTÉE LE CIMETIÈRE QUELLE DRÔLE D’IDÉE

Cours de la Casseyde CIMETIERE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Laissez-vous guider par Nathalie au fil des allées ponctuées de tombeaux remarquables, mémoire de ceux qui ont façonné la ville, contribué à son essor, accompagné son embellissement et sa modernisation, lorsque Luchon portait encore fièrement son surnom de Reine des Pyrénées .

Une visite insolite et captivante, entre patrimoine, et mémoire de l’histoire des vivants.

Sur inscription à l'Office de Tourisme.

Let Nathalie guide you through the alleys dotted with remarkable tombs, the memory of those who shaped the town, contributed to its development, accompanied its beautification and modernization, when Luchon still proudly bore its nickname of Queen of the Pyrenees .

