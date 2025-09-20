Visite commentée : le cloître Saint-Trophime et l’UNESCO Place de la République Arles

Visite commentée : le cloître Saint-Trophime et l’UNESCO Samedi 20 septembre, 16h00 Place de la République Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 31

Le cloître Saint-Trophime est sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981 en tant que bien culturel présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’Humanité. Il avait été classé « Monument historique » en 1846, suite à la visite qu’en fit Prosper Mérimée en 1843. Vous découvrirez en quoi ces protections ont influencé sa redécouverte, sa restauration et les actions de médiation organisées pour le public.

Par Odile Caylux, Docteure en histoire et Guide-conférencière.

En savoir plus : https://arles.fr/app/uploads/2025/08/JEP-2025-Brochure-2025.pdf

Journées européennes du patrimoine

A.Cartelli-Ville d’Arles