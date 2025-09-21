Visite commentée : « Le couvent des Dominicains, un ensemble d’élégance et de finesse » Couvent des Dominicains Perpignan

Visite commentée : « Le couvent des Dominicains, un ensemble d’élégance et de finesse » Dimanche 21 septembre, 11h30 Couvent des Dominicains Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite, sur réservation.

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Découvrez, au coeur de ville, l’ancien couvent des Dominicains. Il vous dévoilera ses trésors d’architecture et de mémoire : une imposante église gothique aux lignes élancées et à la lumière tamisée, rescapée des flammes, tout comme son cloître aux élégantes arcades. Le couvent est aujourd’hui le gardien discret d’une paix que nul incendie n’a pu consommer.

Couvent des Dominicains Rue François Rabelais, 66000 Perpignan, France

Les Dominicains se sont établis à Saint-Jacques en 1240 dans un quartier périmètre, hors de la première enceinte. La grande église gothique couverte en charpente, un des deux cloitres et la chapelle capitulaire nous sont parvenus assez bien conservés, malgré des incendies dévastateurs et une longue occupation de l’Armée dès avant la Révolution française.

Paradoxalement l’occupation militaire a sauvegardé cet ensemble remarquable, le seul des quatre couvents des ordres mendiants qui nous soit parvenu. L’église, devenue propriété de la ville, fut restaurée dans les années 1980.

Le site est ouvert uniquement lors d’expositions.

