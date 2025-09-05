Visite commentée Le fort de l’ile Pelée Cherbourg-en-Cotentin

Visite commentée Le fort de l’ile Pelée Cherbourg-en-Cotentin vendredi 5 septembre 2025.

Visite commentée Le fort de l’ile Pelée

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

COMPLET

Le fort de l’île Pelée fait partie des forts et digues formant la grande rade de Cherbourg. Construit au XVIIIe siècle, il fut appelé « fort royal » puis « fort national » avant de prendre le nom de l’île sur laquelle il est situé. Au XIXe siècle, une digue vient le relier à la côte avec une passe permettant le passage d’un bateau. Un port est également aménagé.

Défendant l’entrée Est de la grande rade, il a un temps servi de prison et est occupé par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il appartient désormais à Ports de Normandie.

Durée 2h à partir de 10 ans Pour des raisons de sécurité, les jeunes enfants et les bébés ne peuvent pas participer à la visite.

L’île n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est conseillé d’être en bonne condition physique.

Prévoir des chaussures de marche ou baskets, un pantalon et une lampe torche pour l’intérieur du fort.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite commentée Le fort de l’ile Pelée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée Le fort de l’ile Pelée Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Cotentin