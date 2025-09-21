Visite commentée Le granite, une roche emblématique, en montagne comme en ville Les Tines Chamonix-Mont-Blanc

Visite commentée Le granite, une roche emblématique, en montagne comme en ville Les Tines Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21 14:40:00

fin : 2025-09-21 17:40:00

2025-09-21

Venu des profondeurs de la terre pour embellir les façades de Chamonix, le granite est un grand voyageur. Remontez ses traces et terminez votre quête sur un ancien site de taille pour comprendre l’histoire et le savoir-faire des « graniteurs » d’autrefois.

Les Tines Gare des Tines Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English : Guided tour: Granite, an emblematic rock, in the mountains as in the city

From the depths of the earth, granite embellishes the facades of Chamonix. Follow in its footsteps and end your quest at an old quarrying site to learn more about the history and skills of the « graniteurs » of yesteryear.

German : Kommentierte Besichtigung: Granit, ein emblematisches Gestein, in den Bergen wie in der Stadt

Der Granit, der aus den Tiefen der Erde kam, um die Fassaden von Chamonix zu verschönern, ist ein großer Reisender. Verfolgen Sie seine Spuren und beenden Sie Ihre Suche an einem alten Steinbruch, um die Geschichte und das Know-how der Granitarbeiter von einst zu verstehen.

Italiano : Visita guidata: il granito, una roccia emblematica, sia in montagna che in città

Il granito è un grande viaggiatore, che arriva dalle profondità della terra per abbellire le facciate di Chamonix. Seguite le sue orme e terminate la vostra ricerca in un antico sito di estrazione per comprendere la storia e le abilità dei cavatori di granito di un tempo.

Espanol : Visita guiada: El granito, una roca emblemática, tanto en la montaña como en la ciudad

El granito es un gran viajero, venido de las profundidades de la tierra para embellecer las fachadas de Chamonix. Siga sus pasos y termine su búsqueda en una antigua cantera para comprender la historia y las habilidades de los canteros de granito de antaño.

