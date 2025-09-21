Visite commentée « Le jardin de Miranda, un jardin suspendu » Jardin de la Miranda Perpignan

Visite commentée « Le jardin de Miranda, un jardin suspendu » Dimanche 21 septembre, 09h30 Jardin de la Miranda Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation.

Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Venez découvrir un jardin né en 1961 sur l’ancien bastion où veillaient les remparts. Les grenadiers murmurent aux aloès leurs secrets d’été. les amandiers et les oliviers méditent l’éternité du terroir, tandis que les essences de la garrigue chantent aux vents de lumière.

Jardin de la Miranda Rue de la Miranda, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie Aménagé en 1961 sur l’ancien bastion des remparts situé derrière l’église Saint-Jacques, le jardin méditerranéen de la Miranda est planté d’essences de la garrigue, d’arbres et d’arbustes indigènes ou acclimatés à la région : grenadiers, oliviers, aloès…

© Ville de Perpignan