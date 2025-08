Visite commentée « le littoral en mouvement » Sémaphore Préfailles

Visite commentée « le littoral en mouvement » Sémaphore Préfailles jeudi 7 août 2025.

Visite commentée « le littoral en mouvement »

Sémaphore La Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-08-07 14:30:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07 2025-08-12

Des explications et des commentaires pour mieux comprendre l’érosion côtière… Direction Préfailles au Sémaphore !

Pornic Agglo propose une visite commentée « le littoral en mouvement » dans le cadre de l’exposition gratuite « Trait de côte ».

C’est au Sémaphore, qu’Agathe, animatrice du Cycle de l’Eau, vous propose d’aller plus loin dans votre visite à travers commentaires, photos vues du ciel, explications et échanges dans une ambiance conviviale.

Objectifs :

Constater

Analyser

Mieux comprendre

Échanger

Sensibiliser

Anticiper

On aime

À quelques pas de cette exposition, ne manquez pas le panorama à couper le souffle avec ses eaux à perte de vue, entre océan Atlantique et estuaire de la Loire. De belles découvertes sur la nature et l’histoire vous attendent à l’extérieur la pointe Saint-Gildas et la Réserve Naturelle Régionale !

Bon à savoir

Entrée à l’exposition et visite commentée gratuites

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Stationnement sur place à environ 300 mètres du site une partie est avec horodateur

Restauration à proximité cliquez ici pour connaitre toutes nos adresses gourmandes

Parce que nous sommes tous concernés face au réchauffement climatique et qu’il est important de prendre conscience du trait de côte et d’anticiper le futur de notre littoral, ne manquez pas ce rendez-vous gratuit et instructif avec Destination Pornic !

Sémaphore La Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 01 21 semaphore@pornicagglo.fr

English :

Explanations and comments to better understand coastal erosion… Head for Préfailles at the Sémaphore!

German :

Erklärungen und Kommentare, um die Küstenerosion besser zu verstehen… Richtung Préfailles am Semaphore!

Italiano :

Spiegazioni e commenti per comprendere l’erosione costiera… Andate a Préfailles al Sémaphore!

Espanol :

Explicaciones y comentarios para ayudarle a comprender la erosión costera… ¡Diríjase a Préfailles en el Sémaphore!

