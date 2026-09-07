Visite commentée : le moulin à vent de Saint-Pierre-de-la-Fage, Moulin, Saint-Pierre-de-la-Fage

Informations pratiques

Visite commentée : le moulin à vent de Saint-Pierre-de-la-Fage 19 et 20 septembre Moulin Hérault

Tarif adulte : 3€. Tarif 5-10 ans : 1€. Visite possible le matin sur réservation : 06 14 46 21 76.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Érigé à 620 mètres d’altitude, sur la route du causse du Larzac et à proximité du cirque de Navacelles, ce moulin-tour à farine offre un panorama remarquable sur les paysages environnants.

Déjà recensé à l’état de ruine en 1830, il a été restauré en 2005. Il est aujourd’hui ouvert au public grâce à l’engagement bénévole des membres de l’association des Amis du Moulin de Saint-Pierre.

Tarifs : 3 € pour les adultes et 1 € pour les enfants de 5 à 10 ans.

Visite possible le matin sur réservation au 06 14 46 21 76.

Moulin 34520 Saint-Pierre-de-la-Fage Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie 04 67 44 09 31 http://lemoulinsaintpierre.free.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0614462176 »}] Découvrez le charme authentique du moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage.

Érigé à 620 mètres d’altitude sur la route du causse du Larzac, au nord de l’Hérault tout près du cirque de Navacelles, il témoigne d’un passé riche.

Ce moulin-tour à farine, recensé comme ruine dès 1830 et restauré en 2005, est un lieu empreint d’histoire offrant une vue panoramique sur les paysages environnants.

Il est aujourd’hui ouvert au public bénévolement par les membres passionnés de l’association des Amis du Moulin de Saint Pierre pour une immersion authentique entre patrimoine et nature.

Érigé à 620 mètres d’altitude sur la route du causse du Larzac, tout près du cirque de Navacelles, ce moulin-tour à farine est un lieu empreint d’histoire offrant une vue panoramique sur les paysages…

©Fusioline