Visite commentée « Le moulin à vent de Saint-Pierre-de-la-Fage » Moulin Saint-Pierre-de-la-Fage samedi 20 septembre 2025.

Départs en continu. Adultes : 3 €, 5-10 ans : 1 €. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Érigé à 620 mètres d’altitude sur la route du causse du Larzac, tout près du cirque de Navacelles, ce moulin-tour à farine est un lieu empreint d’histoire offrant une vue panoramique sur les paysages environnants.

Recensé comme ruine dès 1830 et restauré en 2005, il est aujourd’hui ouvert au public bénévolement par les membres de l’association des Amis du Moulin de Saint-Pierre qui fêtent leur 20 ans cette année.

Moulin 34520 Saint-Pierre-de-la-Fage Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie 04 67 44 09 31 http://lemoulinsaintpierre.free.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 46 21 76 »}]

Érigé à 620 mètres d’altitude sur la route du causse du Larzac, au nord de l’Hérault tout près du cirque de Navacelles, il témoigne d’un passé riche.

Ce moulin-tour à farine, recensé comme ruine dès 1830 et restauré en 2005, est un lieu empreint d'histoire offrant une vue panoramique sur les paysages environnants.

Il est aujourd’hui ouvert au public bénévolement par les membres passionnés de l’association des Amis du Moulin de Saint Pierre pour une immersion authentique entre patrimoine et nature.

