Visite commentée « Le musée Casa Pairal du Castillet » Le Castillet Perpignan

Visites guidées gratuites. Sur réservation.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Départ de visites guidées toutes les 45 minutes.

Ancienne porte fortifiée du rempart médiéval, construite en briques et pierres de taille, le Castillet est classé Monument historique depuis 1889. C’est l’un des symboles de Perpignan et de la culture catalane. Ce « petit château » abrite le musée Casa pairal.

Le Castillet Place de Verdun, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 35 42 05 »}] Le Castillet, emblème de la ville de Perpignan est l’ancienne porte principale de l’enceinte de Perpignan. Le corps principal de l’édifice, le grand Castillet, édifié en briques et marbre de Baixas remonte à l’époque aragonaise. Ancienne porte fortifiée du rempart médiéval de Perpignan, le Castillet est agrandi par la porte Notre-Dame sous Louis XI et devient au XVIe siècle une forteresse autonome, enserrée dans le bastion de Charles Quint. Construit en briques, avec ses ouvertures appareillées de pierre de taille, l’édifice est transformé en prison du XVIe au XIXe siècle, puis en musée au XXe.

