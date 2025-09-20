Visite commentée « Le musée sort de sa réserve ! » Musée des tumulus Bougon

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le musée sort de sa réserve !

Visite exceptionnelle des réserves du musée !

Profitez de l’ouverture exceptionnelle des réserves au public pour découvrir le fonctionnement de ce lieu mystérieux !

Visite et explication du parcours des objets conservés au musée par l’équipe de régie des collections.

Musée des tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 12 13 https://tumulus-de-bougon.fr/ https://www.facebook.com/museebougon/ Le musée des tumulus de Bougon : « la Préhistoire grandeur nature » !

Cette architecture contemporaine est nichée au cœur d’un écrin naturel. Le musée propose un voyage en Préhistoire permettant d’illustrer les premiers pas de l’Humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu’aux premiers agriculteurs.

Il s’intéresse plus particulièrement au Néolithique, période fondamentale de l’histoire de l’Humanité au cours de laquelle l’Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants comme les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte.

Édifiés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires dans lesquelles ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d’offrandes. Parc de stationnement gratuit. Gare desservie (TGV Atlantique à Saint-Maixent (15km) ou à Poitiers (25km). Accès routier (autoroute A10 sortie 31).

Journées européennes du patrimoine 2023

© Musée des tumulus de Bougon