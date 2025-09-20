Visite commentée « Le parc Peixotto d’hier et d’aujourd’hui » Château Peixotto Talence

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Pour découvrir l’évolution historique du parc et du château, de 1769 à nos jours, Marjorie Trognon, cheffe du service patrimoine, et Frédéric De Dios-Lebano, agent du service environnement et paysage, animeront deux promenades commentées.

Rendez-vous devant la statue du Pêcheur napolitain, à côté de la boîte à lire.

Château Peixotto Château Peixotto, allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/

© Mairie de Talence