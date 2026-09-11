Visite commentée : le parcours de fresques des quartiers Gambetta-Richelieu, Le spot, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : le parcours de fresques des quartiers Gambetta-Richelieu Samedi 19 septembre, 14h00 Le spot Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un musée à ciel ouvert, unique en France !

Le Spot vous invite à découvrir le parcours de fresques des quartiers Gambetta-Richelieu, fruit de treize années de création artistique dans le cadre du festival L’Expo de Ouf ! Avec plus de 200 œuvres réparties dans l’espace public, ce parcours exceptionnel retrace l’évolution d’un art en perpétuelle transformation.

Une immersion accessible à tous les publics, des plus jeunes aux plus curieux.

Par Laurent Kilani, directeur artistique du Spot.

Samedi à 14h. Durée : 2h.

Rendez-vous 8 rue Enclos-Rey.

Le spot 8 rue enclos rey, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 06 73 17 54 62 http://lespotnimes.com https://www.facebook.com/lapageduspot/?fref=ts Le spot, pépinière de projet et de création, est un lieu d’échange qui permet la rencontre de nombreux univers. À la fois salle de concert, galerie d’exposition, bar et cantine.

Plongez au cœur d’un musée à ciel ouvert, unique en France !

©Ville de Nîmes