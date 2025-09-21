Visite commentée « Le patrimoine architectural de la Villa Arson » Villa Arson Nice

Entrée libre

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La Villa Arson occupe un site remarquable sur la colline Saint-Barthélemy, offrant un panorama exceptionnel sur la ville de Nice et la baie des Anges. Composé d’une bâtisse du XVIIIe siècle et de bâtiments plus récents, œuvre de l’architecte Michel Marot (1926-2021), l’ensemble est inscrit aux Monuments Historiques. Il est agrémenté de jardins contemporains et d’arbres multi centenaires. Il abrite aujourd’hui une école nationale supérieure d’art, un centre d’art contemporain, des résidences d’artistes et une bibliothèque spécialisée. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, l’établissement, imaginé par André Malraux dans les années 1960, est également une composante de l’Université Côte d’Azur (UniCA).

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter, produire, diffuser, valoriser et accompagner.

La singularité de la Villa Arson passe également par l’association de ses différents registres d’activité (l’école, la bibliothèque, les expositions, la recherche et les résidences), dont les actions s’entre-croisent et enrichissent les expériences.

Un programme d’expositions largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation et transmission. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

© Manuel Bougot