Visite commentée « Le patrimoine architectural du musée de la Coutellerie de Thiers » 20 et 21 septembre Musée de la Coutellerie de Thiers (Puy-de-Dôme) Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine architectural, le musée de la Coutellerie de la Ville de Thiers vous propose une découverte inédite de la richesse architecturale de ses bâtiments, samedi 20 et dimanche 21 septembre.

En plus des visites guidées habituelles du musée, venez profiter d’un parcours architectural d’environ 45 minutes au cœur du centre historique à la rencontre de détails insolites et d’histoires méconnues.

Vous découvrirez notamment pourquoi les habitants de Thiers se surnomment aujourd’hui les « Bitords », comment la ville s’est développée au Moyen Âge, ou encore quelle histoire se cache derrière l’homme des bois sculpté dans une façade de la rue de la Coutellerie.

Musée de la Coutellerie de Thiers (Puy-de-Dôme) 58 Rue de la Coutellerie, 63300 Thiers, France Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://ville-thiers.fr/musee-de-la-coutellerie/ Maison qui daterait des années 1600, présentant un corps de bâtiment principal avec une aile en retour d'angle, l'articulation des deux s'effectuant autour d'une tourelle d'escalier polygonale. La tourelle d'escalier s'élève de deux étages supplémentaires, donnant accès aux greniers et aux toitures. La distribution intérieure montre une certaine complexité. L'ensemble du premier niveau est voûté. Lambris et cheminées subsistent dans les pièces d'habitation. Aux premier et second étages, les plafonds sont à la française. Certains éléments de décor paraissent remonter à la fin du XVIIIe siècle.

© Ville de Thiers