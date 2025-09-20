Visite commentée « Le pigeonnier du Travet de Labastide-Saint-Georges : l’histoire d’une renaissance » Le pigeonnier du Tarvet Labastide-Saint-Georges

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

410 ans après sa construction en 1614, le pigeonnier du Travet retrouve sa place au cœur du village de Labastide Saint Georges.

À Labastide-Saint-Georges, village localisé sur la rive gauche de la rivière Agout et voisin de la ville de Lavaur, un pigeonnier emblématique, édifié en 1614 et protégé au titre des Monuments Historiques en 1952, trône dans le paysage. En effet, dénommé pigeonnier « du Travet » du nom d’un ancien château adjacent, ainsi que « le plus ancien du Tarn », ce pigeonnier est notamment visible depuis les jardins de l’Evêché et de la plateforme située derrière la cathédrale Saint Alain de Lavaur.

Venez découvrir la fabuleuse histoire de la renaissance du Pigeonnier de Labastide St-Georges, le pigeonnier du Tarvet !

« De son sauvetage à sa restauration, ce fut avant tout une formidable aventure humaine »

Construit en briques foraines, à double arcades autour d'un pilier central avec escalier et voûtes d'ogives, il comportait à l'origine 500 nichoirs, dont 200 environ subsistent encore aujourd'hui, fabriqués à partir de poteries accolées aux quatre côtés du mur du premier étage.

© Labastide-Saint-Georges