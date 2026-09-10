Visite commentée : le quartier Cours Foucault et ses environs, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales du Tarn-et-Garonne · Montauban
Informations pratiques
Visite commentée : le quartier Cours Foucault et ses environs Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 24 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Forte de son succès l’an passé, la balade architecturale proposée en partenariat avec les Archives départementales de Tarn-et-Garonne revient cette année.
Conduite par une architecte du CAUE 82, cette visite vous emmènera à la découverte du quartier du cours Foucault, où les Archives départementales sont installées depuis 1902.
Au fil de la déambulation, commentaires et documents d’archives vous permettront de mieux comprendre les transformations opérées à partir du XVIIe siècle dans ce territoire à l’origine rural. Du cours Foucault à l’ancienne usine des Tabacs, aujourd’hui reconvertie en base militaire, observez comment cette entrée de ville a fait évoluer, au fil du temps, son expression architecturale, urbaine et paysagère.
Visite gratuite sur inscription.
Départ depuis le jardin des Archives départementales.
Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}]
Forte de son succès l’an passé, nous rééditons la balade architecturale proposée en partenariat avec les Archives Départementales du Tarn-et-Garonne. Cette visite conduite par une architecte du CAUE …
© flickr / Archives départementales de Tarn-et-Garonne
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