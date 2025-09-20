Visite commentée Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar

Visite commentée Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane

Route du Val des Nymphes Prieuré du Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar propose des commentaires à la demande sur le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane.

Route du Val des Nymphes Prieuré du Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 31

English :

To mark the European Heritage Days, the History and Heritage Club of La Garde-Adhémar is offering on-demand commentaries on the Val des Nymphes site and the Romanesque chapel.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet der Club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar auf Anfrage Kommentare zum Standort des Val des Nymphes und der romanischen Kapelle an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Club di Storia e Patrimonio di La Garde-Adhémar offre commenti su richiesta sul sito della Val des Nymphes e sulla cappella romanica.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Club de Historia y Patrimonio de La Garde-Adhémar ofrece comentarios a la carta sobre el yacimiento del Val des Nymphes y la capilla románica.

