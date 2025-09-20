Visite commentée Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar
Visite commentée Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar samedi 20 septembre 2025.
Visite commentée Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane
Route du Val des Nymphes Prieuré du Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar propose des commentaires à la demande sur le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane.
.
Route du Val des Nymphes Prieuré du Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 31
English :
To mark the European Heritage Days, the History and Heritage Club of La Garde-Adhémar is offering on-demand commentaries on the Val des Nymphes site and the Romanesque chapel.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet der Club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar auf Anfrage Kommentare zum Standort des Val des Nymphes und der romanischen Kapelle an.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Club di Storia e Patrimonio di La Garde-Adhémar offre commenti su richiesta sul sito della Val des Nymphes e sulla cappella romanica.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Club de Historia y Patrimonio de La Garde-Adhémar ofrece comentarios a la carta sobre el yacimiento del Val des Nymphes y la capilla románica.
L’événement Visite commentée Le site du Val des Nymphes et de la chapelle romane La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence