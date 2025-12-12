Visite commentée Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Angers

Visite commentée Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:15:00

fin : 2026-01-29 11:45:00

Date(s) :

2026-01-29

Dessus-dessous, un point c’est tout ? Non, le tissage c’est un peu plus compliqué que cela… Découvrez l’art des lissiers grâce à un chef d’œuvre du genre la tapisserie de l’Apocalypse ! .

