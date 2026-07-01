Visite commentée : le vieux village, l’église, le château médiéval, Château de Puisserguier, Puisserguier

Informations pratiques

Visite commentée : le vieux village, l’église, le château médiéval 18 – 20 septembre Château de Puisserguier Hérault

Libre participation. Sans réservation. Départ à 10H15, 14h15 et 16h15. Durée de la visite : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accompagnés par les bénévoles, vous découvrirez le vieux village, l’église et le château, ainsi que les récits liés aux événements historiques locaux.

Château de Puisserguier Rue Vauban, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie 06 62 14 70 96 Le village remonte à l’occupation Celte au premier âge du fer. La vidéo de la fouille des 230 tombes de la nécropole présente cette époque. La visite se poursuit avec la découverte commentée de l’église puis du château adjacent. Dans ce dernier le plafond de la maison du Viguier de 1499 vous fera découvrir les peintures de la renaissance et la découverte du secret de » la Dame aux fleurs » Parking boulevard Victor Hugo

Accompagnés par les bénévoles vous découvrirez le vieux village, ,l’église et le château ainsi que les récits en rapport des évènements historiques locaux.

©association ARESP