Visite commentée le village circulaire d’Alixan RDV Place de la mairie (devant la statue) Alixan
RDV Place de la mairie (devant la statue) 1 place de l’esplanade Alixan Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
(étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité)
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06
Aventurez-vous dans un village circulaire plein de charme et de curiosités ! Le coeur du village s’enroule tout autour d’une butte de molasse.
Au centre culminent l’ancien château et l’église Saint-Didier…
RDV Place de la mairie (devant la statue) 1 place de l’esplanade Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Venture into a circular village full of charm and curiosities! The heart of the village wraps around a molasse mound.
At the center are the old castle and the church of Saint-Didier…
German :
Erleben Sie ein kreisförmiges Dorf voller Charme und Sehenswürdigkeiten! Der Kern des Dorfes windet sich um einen Molassehügel.
Im Zentrum befinden sich das alte Schloss und die Kirche Saint-Didier…
Italiano :
Avventuratevi in un villaggio circolare ricco di fascino e curiosità! Il cuore del villaggio si sviluppa attorno a un cumulo di molassa.
Al centro si trovano l’antico castello e la chiesa di Saint-Didier…
Espanol :
Aventúrese en un pueblo circular lleno de encanto y curiosidades El corazón del pueblo se envuelve alrededor de un montículo de molasa.
En el centro se encuentran el antiguo castillo y la iglesia de Saint-Didier…
