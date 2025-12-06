Visite commentée le village circulaire d’Alixan RDV Place de la mairie (devant la statue) Alixan

Visite commentée le village circulaire d’Alixan

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

(étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité)

Aventurez-vous dans un village circulaire plein de charme et de curiosités ! Le coeur du village s’enroule tout autour d’une butte de molasse.

Au centre culminent l’ancien château et l’église Saint-Didier…

RDV Place de la mairie (devant la statue) 1 place de l’esplanade Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Venture into a circular village full of charm and curiosities! The heart of the village wraps around a molasse mound.

At the center are the old castle and the church of Saint-Didier…

German :

Erleben Sie ein kreisförmiges Dorf voller Charme und Sehenswürdigkeiten! Der Kern des Dorfes windet sich um einen Molassehügel.

Im Zentrum befinden sich das alte Schloss und die Kirche Saint-Didier…

Italiano :

Avventuratevi in un villaggio circolare ricco di fascino e curiosità! Il cuore del villaggio si sviluppa attorno a un cumulo di molassa.

Al centro si trovano l’antico castello e la chiesa di Saint-Didier…

Espanol :

Aventúrese en un pueblo circular lleno de encanto y curiosidades El corazón del pueblo se envuelve alrededor de un montículo de molasa.

En el centro se encuentran el antiguo castillo y la iglesia de Saint-Didier…

