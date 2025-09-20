Visite commentée « L’église des Carmes, une silhouette poétique à ciel ouvert » Église des Carmes Perpignan

Visite commentée « L’église des Carmes, une silhouette poétique à ciel ouvert » 20 et 21 septembre Église des Carmes Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Édifiée au XIVe siècle, cette église à ciel ouverte fascine par son destin singulier et ses transformations. Pourtant, elle conserve une majesté intacte : de son portail gothique à ses clefs de voûtes sculptées, le savoir faire des bâtisseurs médiévaux transparaît.

Église des Carmes 12 Rue des Carmes, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 38 84 Édifiée au 14e siècle, cette église à ciel ouvert fascine par son destin singulier. Transformée en arsenal, elle a vu son chœur endommagé lors d'un explosion en 1944. Pourtant, elle conserve une majesté intacte : de son portail gothique à ses clefs de voûtes sculptées, le savoir-faire des bâtisseurs médiévaux transparaît.

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan