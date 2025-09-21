Visite commentée « L’église et son histoire » Église de Caujac Caujac
Visite commentée « L’église et son histoire » Église de Caujac Caujac dimanche 21 septembre 2025.
Visite commentée « L’église et son histoire » Dimanche 21 septembre, 15h00 Église de Caujac Haute-Garonne
Gratuit. Départ des visites toutes les heures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découvrez l’église de Caujac
– Son histoire
– Son architecture
– Ses curiosités
– Sa Sacristie
– Sa collection liturgique
Visite commentée toutes les heures.
Église de Caujac Rue de l’église, 31190 Caujac Caujac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 23 71 L’église Notre-Dame de Caujac a récemment été rénovée. De style romano-gothique, son portail possède un décor roman. Le chevet de l’édifice est pentagonal, et les chapelles gothiques sont à cul-de-lampe.
Située dans le centre du village, elle est à proximité du cimetière. Rénovée en 2021, elle est maintenant en parfait état et saura émerveiller ses visiteurs.
Découvrez l’église de Caujac
© Paroisse d’Auterive