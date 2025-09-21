Visite commentée « L’église et son histoire » Église de Caujac Caujac

Gratuit. Départ des visites toutes les heures.

Découvrez l’église de Caujac

– Son histoire

– Son architecture

– Ses curiosités

– Sa Sacristie

– Sa collection liturgique

Église de Caujac Rue de l’église, 31190 Caujac Caujac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 23 71 L’église Notre-Dame de Caujac a récemment été rénovée. De style romano-gothique, son portail possède un décor roman. Le chevet de l’édifice est pentagonal, et les chapelles gothiques sont à cul-de-lampe.

Située dans le centre du village, elle est à proximité du cimetière. Rénovée en 2021, elle est maintenant en parfait état et saura émerveiller ses visiteurs.

© Paroisse d’Auterive