Visite commentée L’église romane Saint-Michel, un monument exceptionnel Place de l’église La Garde-Adhémar

Place de l’église Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar propose des commentaires à la demande sur L’église romane Saint-Michel un monument exceptionnel.

Place de l’église Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 31

English :

To mark the European Heritage Days, the History and Heritage Club of La Garde-Adhémar is offering on-demand commentaries on the exceptional Romanesque church of Saint-Michel.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet der Club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar auf Anfrage Kommentare zur romanischen Kirche Saint-Michel: ein außergewöhnliches Bauwerk an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Club di Storia e Patrimonio di La Garde-Adhémar offre commenti su richiesta sulla chiesa romanica di Saint-Michel: un monumento eccezionale.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Club de Historia y Patrimonio de La Garde-Adhémar ofrece comentarios a la carta sobre la iglesia románica de Saint-Michel: un monumento excepcional.

