Visite commentée : l’église Saint-Jacques, un haut lieu de dévotion populaire Église Saint-Jacques Perpignan

Visite commentée : l’église Saint-Jacques, un haut lieu de dévotion populaire Église Saint-Jacques Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée : l’église Saint-Jacques, un haut lieu de dévotion populaire 20 et 21 septembre Église Saint-Jacques Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale.

Venez découvrir l’église Saint-Jacques, première église construite, lors de l’expansion urbaine du XIIIe siècle, par ordre du roi Jacques Ier d’Aragon. Elle incarne le style gothique méridional avec sa nef unique et ses chapelles entre contreforts.

Église Saint-Jacques Rue de l’Eglise-Saint-Jacques, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie 0468663030 https://www.la-sanch.fr/leglise-saint-jacques-de-perpignan Les hauteurs qui s’étendaient à l’est de la ville, au-delà de l’enceinte, portaient le nom de « Puig des Lépreux ». Selon une tradition, c’est là que ce serait élevée dès le XIIe siècle une petite église dédiée à Saint-Jacques et desservie par un chanoine de Saint-Jean-le-Vieux. L’édifice actuel, une nef unique avec chapelles latérales, présente peu de traces de la première période (essentiellement parties du mur méridional et transept sud), le reste ayant été reconstruit au XIVe siècle. Le chevet fut réédifié par la confrérie des jardiniers (hortolans) de 1395 à 1400. Leurs armoiries sont sculptées sur la clef de voûte et les culots d’ogives. Les tisserands qui, avec les hortolans, avaient beaucoup contribué au peuplement du quartier et à l’œuvre de l’église, construisirent, en 1394, leur chapelle de confrérie. Le clocher, qui devait dater de la fin du XIIIe siècle, fut démoli jusqu’au niveau des cloches en 1540. Après un incendie accidentel en 1545, il fut reconstruit en 1546. Menaçant ruine au XIXe siècle, il fut entièrement réédifié en briques en 1846. L’actuel chevet occidental est constitué par la chapelle de la Sanch, bâtie entre 1699 et 1742 pour la confrérie du même nom. A l’origine, la nef était couverte d’une charpente apparente sur arcs diaphragmes. En 1785, elle reçut des croisées d’ogives et des voûtes à la catalane, en briques posées à plat. Le portail en marbre blanc, en plein cintre, qui s’ouvre sur la façade méridionale, et le portique qui le précède, datent du début du XIVe siècle et proviennent probablement de l’église de Sainte-Marie de la Real. Ils n’occuperaient cet emplacement que depuis environ 1633. Cette église est typique du gothique méridional catalan.

Visite guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale.

© Ville de Perpignan