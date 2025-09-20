Visite commentée « L’église Saint-Martin pour écrin » Église Saint-Martin Pessac

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Vitraux éclatants, retable majestueux, espace muséal niché dans le clocher… Le plus ancien édifice de Pessac révèle ses mystères.

L'église de Pessac ne possède plus aujourd'hui de vestiges architecturaux de l'époque romane, époque à laquelle l'église est attestée. Le vocable de Saint Martin indique une origine ancienne de cette église, antérieure au XII siècle. Les fouilles archéologiques, les archives historiques et l'analyse architecturale de l'église actuelle, nous renseignent sur l'histoire de l'édifice au cours des siècles.

Elle est bâtie sur le site d’une villa gallo-romaine et sur un probable cimetière mérovingien. Ce qui l’atteste est la découverte, en 1882, d’un pavement de mosaïque gallo-romaine et celle d’un sarcophage en calcaire.

La base du clocher, de la période médiévale, est actuellement la partie la plus ancienne de l’édifice, avec des fondations datée de la fin de l’époque gothique. Au XVIIe siècle, les Jésuites du collège de la Madeleine restaurent l’église : le clocher reconstruit et surélevé, est coiffé d’un toit en pavillon; un élégant portail encadré de pilastres plats, couronné d’un fronton s’ouvre au rez-de-chaussée.

Le clocher est flanqué d’une construction côté nord et côté sud qui s’alignent sur les murs gouttereaux de la nef avec laquelle elle communique par une arcade en plein cintre. La nef restaurée est lambrissée, est percée de nouvelles fenêtres irrégulièrement placées.

De 1864 à 1867, l’église fait l’objet d’une complète restauration et même d’un agrandissement dans la partie orientale. Contre le chevet plat percé de trois oculus, est plaquée une nouvelle sacristie. Tous les murs de la nef sont repris, raidis de nouveaux contreforts et surmontés d’une importante corniche, sont percés de grandes fenêtres disposées symétriquement. La décoration intérieure comporte des peintures murales et un nouveau plafond en lambris peint.

De 1966 à 1970 et plus récemment, d’importants travaux de rénovation ont été exécutés aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’église.

De ses splendides vitraux à son magnifique retable de style baroque, découvrez l’église Saint-Martin en compagnie de guides passionnés et passionnants.

© D. Le Lann