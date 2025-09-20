Visite commentée : l’église Saint-Matthieu et la chapelle des Saintes-Épines Église Saint-Mathieu Perpignan

Visite commentée : l’église Saint-Matthieu et la chapelle des Saintes-Épines 20 et 21 septembre Église Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

Une église primitive, vouée à saint Matthieu, avait donné au XIVe siècle son nom au quartier. détruite en 1639 pour dégager la citadelle, elle fut remplacée en 1671 par une nouvelle église édifiée en contrebas. La nef unique est falnquée de chapelles latérales et parmi celles-ci, la chapelle des Saintes-Épines, toujours liée à la confrerie qui existe encore, abrite quatre épines de la couronne du Christ.

Église Saint-Mathieu 12bis Rue Gande-la-Monnaie, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 0468646393 http://cathedraleperpignan.fr/eglise-saint-matthieu En 1639, l’église primitive est détruite pour dégager les abords de la citadelle menacée par les Français. L’église est reconstruite aussitôt, les travaux s’achevant en 1677. L’édifice se compose d’une nef unique bordée de chapelles latérales, faux-transept et abside à cinq pans. L’église est couverte de voûtes en briques. Le décor XIXe siècle a succédé à des peintures plus anciennes. Le buffet d’orgue en bois sculpté date du XVIIIe siècle.

