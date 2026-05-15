L’Hôpital-d’Orion

Visite commentée L’église Ste Madeleine et ses secrets

Eglise Sainte Madeleine L’Hôpital-d’Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Partez à la découverte des secrets intimes du sanctuaire d’une commanderie du XIIème siècle appartenant aux Chevaliers de St Jean de Jérusalem, lieu où Fébus rendit son âme à Dieu le 1 Août 1391. Un moment pour les passionnés d’histoire ! .

Eglise Sainte Madeleine L’Hôpital-d’Orion 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

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English : Visite commentée L’église Ste Madeleine et ses secrets

L’événement Visite commentée L’église Ste Madeleine et ses secrets L’Hôpital-d’Orion a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Béarn des Gaves