Visite commentée L’épopée transatlantique Cherbourg-en-Cotentin 16 août 2025 15:00

Manche

Visite commentée L’épopée transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 15:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Dotée dès le milieu du XIXe siècle d’une rade artificielle de 1 500 hectares, Cherbourg accueille rapidement les paquebots des compagnies transatlantiques étrangères transportant émigrants et passagers. Un âge d’or qui verra se succéder trois gares maritimes. Aux premiers émigrants succéderont ensuite les stars hollywoodiennes et les VIP, voyageant à bord de transatlantiques toujours plus luxueux et prestigieux..

Durée 1h30 Distance 1.5 km Conseillé à partir de 8 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation.

Dotée dès le milieu du XIXe siècle d’une rade artificielle de 1 500 hectares, Cherbourg accueille rapidement les paquebots des compagnies transatlantiques étrangères transportant émigrants et passagers. Un âge d’or qui verra se succéder trois gares maritimes. Aux premiers émigrants succéderont ensuite les stars hollywoodiennes et les VIP, voyageant à bord de transatlantiques toujours plus luxueux et prestigieux..

Durée 1h30 Distance 1.5 km Conseillé à partir de 8 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite commentée L’épopée transatlantique

In the mid-19th century, Cherbourg was equipped with a 1,500-hectare artificial harbor, and soon welcomed the liners of foreign transatlantic companies carrying emigrants and passengers. A golden age that saw the construction of three successive ferry terminals. The first emigrants were followed by Hollywood stars and VIPs, traveling aboard increasingly luxurious and prestigious transatlantic liners…

Duration: 1h30 Distance: 1.5 km Recommended for children aged 8 and over

Reservations required at the Cotentin Tourist Office

Meeting point will be indicated after booking.

German :

Jahrhunderts mit einer 1500 Hektar großen künstlichen Reede ausgestattet, empfing Cherbourg schnell die Passagierschiffe der ausländischen Transatlantikgesellschaften, die Auswanderer und Passagiere transportierten. In diesem goldenen Zeitalter wurden nacheinander drei Seebahnhöfe gebaut. Auf die ersten Auswanderer folgten später Hollywoodstars und VIPs, die an Bord von immer luxuriöseren und prestigeträchtigeren Transatlantikschiffen reisten.

Dauer: 1,5 Stunden Entfernung: 1,5 km Empfohlen ab 8 Jahren

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Italiano :

A metà del XIX secolo, Cherbourg fu dotata di un porto artificiale di 1.500 ettari e ben presto ospitò le navi delle compagnie transatlantiche straniere che trasportavano emigranti e passeggeri. Fu un’epoca d’oro che vide la costruzione di tre successivi terminal per i traghetti. Ai primi emigranti seguirono le star di Hollywood e i VIP, che viaggiavano su transatlantici sempre più lussuosi e prestigiosi…

Durata: 1h30 Distanza: 1,5 km Consigliato ai bambini dagli 8 anni in su

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo del Cotentin

Il punto d’incontro sarà indicato dopo la prenotazione.

Espanol :

A mediados del siglo XIX, Cherburgo se dotó de un puerto artificial de 1.500 hectáreas y pronto acogió a los transatlánticos de las compañías extranjeras que transportaban emigrantes y pasajeros. Fue una época dorada en la que se construyeron tres terminales de transbordadores sucesivas. A los primeros emigrantes siguieron estrellas de Hollywood y personalidades, que viajaban en transatlánticos cada vez más lujosos y prestigiosos…

Duración: 1h30 Distancia: 1,5 km Recomendado a partir de 8 años

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

L’événement Visite commentée L’épopée transatlantique Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Cotentin