Visite guidée L’épopée transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

2025-08-23 15:00:00

Dotée dès le milieu du XIXe siècle d’une rade artificielle de 1 500 hectares, Cherbourg accueille rapidement les paquebots des compagnies transatlantiques étrangères transportant émigrants et passagers. Un âge d’or qui verra se succéder trois gares maritimes. Aux premiers émigrants succéderont ensuite les stars hollywoodiennes et les VIP, voyageant à bord de transatlantiques toujours plus luxueux et prestigieux..

Durée 1h30 Distance 1.5 km Conseillé à partir de 8 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

