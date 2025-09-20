Visite commentée « Les 3 églises : Saint-Grégoire d’Augé » Église Saint-Grégoire d’Augé Augé

Visite commentée « Les 3 églises : Saint-Grégoire d’Augé » 20 et 21 septembre Église Saint-Grégoire d’Augé Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Augé, Saivres, Azay Patrimoine et paysages vous propose de visiter les églises des 3 communes : Saint-Barthélemy d’Azay-le-Brûlé, Saint-Pierre de Saivres et Saint-Grégoire d’Augé.

Église Saint-Barthélémy : Sameid 20 Septembre à 15h30

Église Saint-Pierre : Samedi 20 septembre à 17h00

Église Saint-Grégoire : Dimanche 21 septembre à 10h00

Église Saint-Grégoire d’Augé Église Saint-Grégoire, 79400 Augé Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 40 22 17 »}] L’église Saint-Grégoire d’Augé, donnée à l’abbaye de Saint-Maixent en 1099, allie parties romanes (nef, transept) et gothiques (chœur du XIIIe siècle). Endommagée pendant les guerres de Religion, restaurée après 1593, elle abrite des vitraux du XXe siècle et un chœur classé monument historique depuis 1907.

