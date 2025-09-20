Visite commentée Les chalets d’alpages route des Aillouds Les Houches

Visite commentée Les chalets d’alpages

route des Aillouds Parking de la Côte Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Partez à la rencontre de magnifiques chalets d’alpage et en les observant de près, découvrez leur histoire !

+33 4 50 53 00 26 info@chamonix.com

English : Guided tour: Alpine chalets

Take a look at some magnificent alpine chalets and discover their history!

German : Kommentierte Besichtigung: Die Almhütten

Machen Sie sich auf den Weg zu wunderschönen Almhütten und indem Sie sie aus der Nähe betrachten, erfahren Sie mehr über ihre Geschichte!

Italiano : Visita guidata: Gli chalet di montagna

Venite a conoscere alcuni magnifici chalet di montagna e scoprite la loro storia osservandoli da vicino!

Espanol : Visita guiada: Los chalés de montaña

Venga a conocer algunos magníficos chalés de montaña y descubra su historia observándolos de cerca.

