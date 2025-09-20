Visite commentée « Les dessous du palais » MUDO-Musée de l’Oise Beauvais

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Visite exceptionnelle d’une partie des caves du palais épiscopal, accompagnée par une médiatrice du musée.

Durée de la visite : 30 minutes

MUDO-Musée de l’Oise 1 rue du musée 60000 BEAUVAIS Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 0344104050 https://mudo.oise.fr [{« type »: « email », « value »: « mediation@mudo.oise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344104063 »}] Niché dans le palais épiscopal de Beauvais, le MUDO-Musée de l’Oise présente une partie des exceptionnelles collections départementales de peintures, sculptures et objets d’art.

Découvrez au fil de votre visite l’histoire de l’art français des 19e et 20e siècles, puis admirez l’impressionnante charpente du 16e siècle. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

À l’exception de l’exposition temporaire, le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parkings gratuits et payants à proximité du musée

© MUDO-Musée de l’Oise / Droits réservés