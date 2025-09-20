Visite commentée : les églises historiques de Rochefort-du-Gard Ancienne église paroissiale dite du Castelas Rochefort-du-Gard

Visite commentée : les églises historiques de Rochefort-du-Gard Ancienne église paroissiale dite du Castelas Rochefort-du-Gard samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée : les églises historiques de Rochefort-du-Gard Samedi 20 septembre, 10h00 Ancienne église paroissiale dite du Castelas Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le centre ancien sera à l’honneur. La visite commentée abordera l’histoire de la ville par l’histoire des trois lieux de culte. D’abord le Castelas, la première église paroissiale, puis l’ancienne chapelle Saint-Joseph et enfin l’église Saint-Bardulphe. Le parcours démarrera devant le Castelas à 10h le samedi 20 septembre.

Ancienne église paroissiale dite du Castelas Rochefort-du-Gard Rochefort-du-Gard 30650 Gard Occitanie Cette église du XIIe siècle fut restaurée au XVIIe siècle et achevée, avec le clocher, en 1698. De dimension modeste, elle est constituée de deux travées à nef unique. De l’église romane, il ne subsiste que l’abside réalisée en pierres appareillées. A l’intérieur, des peintures ont été dégagées laissant apparaître les figures des apôtres entourés de deux saints. La majeure partie est peinte sur la pierre et les teintes sont peu nombreuses, essentiellement de l’ocre et du jaune. Des traces de peintures sont également visibles dans la chapelle nord. L’édifice ne renferme aucun mobilier religieux et abrite, à l’heure actuelle, des manifestations culturelles.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le centre ancien sera à l’honneur. La visite commentée abordera l’histoire de la ville par l’histoire des trois lieux de culte. D’abord le la…

© Mairie de Rochefort-du-Gard