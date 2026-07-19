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Visite commentée « Les femmes illustres du giennois », Office de Tourisme de Gien, Gien

dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme de Gien · Gien

Visite commentée « Les femmes illustres du giennois », Office de Tourisme de Gien, Gien

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme de Gien
Adresse
Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite commentée « Les femmes illustres du giennois » Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme de Gien Loiret

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.
Une visite d’1h30.

Office de Tourisme de Gien Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire
Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.

©OT Gien

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