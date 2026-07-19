Visite commentée « Les femmes illustres du giennois », Office de Tourisme de Gien, Gien

Informations pratiques

Visite commentée « Les femmes illustres du giennois » Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme de Gien Loiret

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.

Une visite d’1h30.

Office de Tourisme de Gien Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire

Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.

©OT Gien