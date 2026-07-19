Visite commentée « Les femmes illustres du giennois », Office de Tourisme de Gien, Gien
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme de Gien · Gien
Informations pratiques
Visite commentée « Les femmes illustres du giennois » Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme de Gien Loiret
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.
Une visite d’1h30.
Office de Tourisme de Gien Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire
Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.
©OT Gien
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