[Visite commentée] Les formes de radoub : un patrimoine maritime exceptionnel, Porte de l’Arsenal, Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · Porte de l'Arsenal · Rochefort
Informations pratiques
[Visite commentée] Les formes de radoub : un patrimoine maritime exceptionnel Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00 Porte de l’Arsenal Charente-Maritime
Gratuit. Nombre limité de personnes. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Patrimoine à part entière de l’ancien arsenal maritime, les formes de radoub de Rochefort témoignent de l’évolution des techniques et des architectures navales du XVIIe au XIXe siècle. Protégées au titre des monuments historiques en 1988 et 1989, elles ont été débarrassées de leurs vases dans les années 1990, retrouvant ainsi leur éclat pour accompagner, pendant près de vingt ans, le chantier de la frégate L’Hermione.
Leur architecture innovante se dévoile aujourd’hui pleinement, avec notamment la possibilité de descendre dans la forme double.
À travers un riche fonds photographique conservé au Service historique de la Défense de Rochefort, découvrez ces formes lorsqu’elles étaient encore en activité.
Visites guidées menées par un guide-conférencier du service du patrimoine.
Porte de l’Arsenal 1 Pl. de la Galissonnière, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}]
Patrimoine à part entière de l’ancien arsenal maritime, Rochefort peut s’enorgueillir d’être un véritable laboratoire de formes de radoub du 17ème au 19ème siècles. Elles sont protégées au titre des …
©service du patrimoine Rochefort(17)
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