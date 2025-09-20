Visite commentée Les fours à chaux Le Mesnil-Thomas

Visite commentée 20 et 21 septembre Les fours à chaux Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Visite commentée des fours à chaux toutes les heures.

Site industriel privé connu dès le XVIe siècle. Il a servi de hauts fourneaux puis de fours à chaux. Il reste Huit fours à chaux bien conservés ainsi que les installations complémentaires. Site privé, site ouvert pendant les journées du patrimoine. Se renseigner obligatoirement avant de venir sur le site.

