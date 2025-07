Visite commentée Les graffitis du château Châteaudun

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-08-07 15:30:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Suivez le guide à la recherche des graffitis laissés par les anonymes sur les murs du château de Châteaudun !

Ouvriers, prisonniers, soldats, nombreux sont ceux à avoir laissé leurs traces sur le monument. Du plus mystérieux au plus insolite, partez à la découverte de ces empreintes qui peuplent ce site exceptionnel comme les fantômes de ces hommes du passé.

La visite commentée est comprise dans le droit d’entrée habituel du monument. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

Follow the guide in search of the graffiti left by anonymous artists on the walls of Châteaudun castle!

German :

Folge dem Führer auf der Suche nach Graffitis, die von anonymen Personen auf den Mauern des Schlosses von Châteaudun hinterlassen wurden!

Italiano :

Seguite la guida alla ricerca dei graffiti lasciati da artisti anonimi sulle pareti del castello di Châteaudun!

Espanol :

Siga al guía en busca de los grafitis dejados por artistas anónimos en los muros del castillo de Châteaudun

