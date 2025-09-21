Visite commentée : « Les grandes demeures rochelaises » La Rochelle – Place de Verdun devant le manège « Belle époque » La Rochelle

Visite commentée : « Les grandes demeures rochelaises » Dimanche 21 septembre, 10h00 La Rochelle – Place de Verdun devant le manège « Belle époque » Charente-Maritime

Réservation obligatoire. Tarif : 10€. Nombre de places limité à 25 personnes. Rendez-vous à 9h45 sur la Place de Verdun. À partir de 10 ans. Circuit d’environ 1,5 km.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite extérieure des grandes maisons d’histoire du centre-ville de La Rochelle !

Elles habillent de leur magnifique robe de pierre le cœur de la cité océane. Maison de marchand, de pouvoir ou d’armateur, les demeures rochelaises captent tous les regards et forment un harmonieux kaléidoscope de styles dans la ville.

Des ducs d’Aquitaine aux grandes fortunes de La Rochelle, revivez aux côtés de Diane, votre capitaine l’incroyable destinée de ces ambassadrices d’exception. Gardiennes des souvenirs les plus précieux de leurs propriétaires, ces trésors d’architecture, vous dévoileront leur identité et les souvenirs des grandes familles qui y ont habité.

A partir de 10 ans – Environ 1,5 km de marche.

La Rochelle – Place de Verdun devant le manège « Belle époque » Place de Verdun 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ds-alacarte.com/ 06 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com Parking souterrain Place de Verdun, esplanade des Parcs

© DS à la carte