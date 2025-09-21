Visite commentée Les hameaux de Vallorcine Le Buet Vallorcine

Visite commentée Les hameaux de Vallorcine Le Buet Vallorcine dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée Les hameaux de Vallorcine

Le Buet Gare du Buet Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-21

En parcourant « le vieux chemin », vous traverserez une partie des hameaux les plus importants d’autrefois avec encore quelques maisons traditionnelles, ainsi que leurs mayens, leurs greniers ou leur chapelle.

.

Le Buet Gare du Buet Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 36 97 contact@xavierdun.com

English : Guided tour: The hamlets of Vallorcine

Walking along « le vieux chemin », you’ll pass through some of the most important hamlets of yesteryear, with their traditional houses, mayens, granaries and chapels.

German : Kommentierte Besichtigung: Die Weiler von Vallorcine

Auf dem « alten Weg » durchqueren Sie einen Teil der einst wichtigsten Weiler mit noch einigen traditionellen Häusern sowie ihren Maiensässen, Speichern oder Kapellen.

Italiano : Visita guidata: Le frazioni di Vallorcine

Percorrendo il « vecchio sentiero », si attraversano alcune delle più importanti frazioni del passato, con alcune case tradizionali ancora in piedi, oltre a mayen, granai e cappelle.

Espanol : Visita guiada: Las aldeas de Vallorcine

Caminando por el « camino viejo », pasará por algunas de las aldeas más importantes del pasado, con algunas casas tradicionales aún en pie, así como sus mayas, graneros y capillas.

L’événement Visite commentée Les hameaux de Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de Communes Pays du Mont Blanc