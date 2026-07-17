Visite commentée : les jardin de Gabriel, Jardin de Gabriel, Nantillé

Informations pratiques

Visite commentée : les jardin de Gabriel 19 et 20 septembre Jardin de Gabriel Charente-Maritime

Gratuit. Aucune limite de place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les Jardins de Gabriel, un étonnant jardin peuplé de sculptures en ciment réalisées par un artiste autodidacte.

Jardin de Gabriel Chez Audebert, 17770 Nantillé, France Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33549363005 https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/cognac/aux-sources-du-jardin-de-gabriel En 1969, Gabriel Albert (1904-2000), menuisier-ébéniste à la retraite, décide de réaliser son rêve : modeler des statues de taille humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le jardin qui entoure sa petite maison de Nantillé. Pendant 20 ans, sans relâche, il crée cet univers poétique, faisant preuve d’inventivité et d’un goût prononcé pour la mise en scène. Au total, il réalise 420 statues et bustes, représentant des personnes célèbres (chanteurs, comédiens, hommes politiques, figures historiques) ou anonymes, ainsi que des animaux. Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la curiosité des passants et des spécialistes de l’art brut et de l’art naïf. Il est le reflet de ces artistes de la province rurale dans la lignée du Facteur Cheval.

Jardin de sculptures en ciment réalisées par un artiste autodidacte

©Nadine THEAU