Castetbon

Visite commentée Les jardins de Cinquantie

21 Impasse du Saleys Castetbon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les Jardins de Cinquantie, nom de la maison béarnaise du 18ème siècle sur les cartes IGN, sont nés d’un immense champ de maïs et d’un bout de prairie rabougrie couvrant une surface de 10 000 m2. En janvier 2006, date d’acquisition, ce terrain accueillait pour toute plantation un vieux pêcher et un rosier nain conservé aujourd’hui sous le nom de rosier d’Eugénie, nom de l’ancienne propriétaire. Aujourd’hui ce petit domaine se compose de plusieurs jardins aux ambiances différentes qui font voyager dans le temps, l’histoire et la géographie du monde. Ce sont des jardins d’esthètes éclairés plutôt que de collectionneurs et savants botanistes. .

21 Impasse du Saleys Castetbon 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 16 29 cinquantie@laposte.net

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English : Visite commentée Les jardins de Cinquantie

L’événement Visite commentée Les jardins de Cinquantie Castetbon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Béarn des Gaves