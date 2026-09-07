Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour

Informations pratiques

Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Nicolas Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au XIXe siècle, Moncontour comptait près de cent lavoirs à plancher mobile, dont environ un tiers a aujourd’hui été restauré.

Empruntez le Sentier des lavoirs et découvrez, à travers une approche patrimoniale, comment la présence de la Dive a façonné l’histoire et le visage du village.

La visite sera commentée par Marylène Petit, adjointe au maire, et Sylvain Danger, président de l’association CiTerre.

Église Saint-Nicolas 1 Rue Maxime Ridouard, 86330 Moncontour, France Moncontour 86330 Moncontour Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549989129 [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue86.fr/ »}]

Au XIXe siècle, Moncontour comptait près de cent lavoirs à plancher mobile, dont environ un tiers a aujourd’hui été restauré.

©DR