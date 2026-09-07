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Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Moncontour

Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Nicolas
Adresse
1 Rue Maxime Ridouard, 86330 Moncontour, France
Ville
86330 Moncontour
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Nicolas Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au XIXe siècle, Moncontour comptait près de cent lavoirs à plancher mobile, dont environ un tiers a aujourd’hui été restauré.
Empruntez le Sentier des lavoirs et découvrez, à travers une approche patrimoniale, comment la présence de la Dive a façonné l’histoire et le visage du village.
La visite sera commentée par Marylène Petit, adjointe au maire, et Sylvain Danger, président de l’association CiTerre.

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Au XIXe siècle, Moncontour comptait près de cent lavoirs à plancher mobile, dont environ un tiers a aujourd’hui été restauré.

©DR

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