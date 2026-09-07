Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Moncontour
Informations pratiques
Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Nicolas Vienne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Au XIXe siècle, Moncontour comptait près de cent lavoirs à plancher mobile, dont environ un tiers a aujourd’hui été restauré.
Empruntez le Sentier des lavoirs et découvrez, à travers une approche patrimoniale, comment la présence de la Dive a façonné l’histoire et le visage du village.
La visite sera commentée par Marylène Petit, adjointe au maire, et Sylvain Danger, président de l’association CiTerre.
Église Saint-Nicolas 1 Rue Maxime Ridouard, 86330 Moncontour, France Moncontour 86330 Moncontour Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549989129 [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue86.fr/ »}]
Au XIXe siècle, Moncontour comptait près de cent lavoirs à plancher mobile, dont environ un tiers a aujourd’hui été restauré.
©DR
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