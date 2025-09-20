Visite commentée « Les murs ont une Histoire ! » Musée Paul Valéry Sète

Gratuit, inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, à partir de 8 ans.

Venez découvrir l’architecture du musée en compagnie de Pierre Thiébaut, Architecte des Bâtiments de France honoraire !

Installé au flanc du mont Saint-Clair sur une terrasse surplombant le Cimetière marin et la Méditerranée, le Musée Paul Valéry dispose d’une vue et d’une situation exceptionnelles.

Son architecture conçue par l’architecte Guy Guillaume date du début des années 1970 et s’inscrit dans la logique des bâtiments du Corbusier.

Cette rencontre est l’occasion d’un regard nouveau sur un site muséal, labellisé Architecture contemporaine remarquable.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Formé à l’École des Beaux-Arts de Paris et installé à Montpellier en 1955, il construit de nombreux logements de type HLM, notamment à Montpellier dans le quartier de la Paillade. Le musée Paul-Valéry est le seul bâtiment culturel qu’il ait dessiné. Le conseil municipal adopte l’avant-projet de Guy Guillaume le 14 octobre 1964. La Direction des musées de France approuve le projet en février 1965, cet accord s’accompagne d’une subvention de 40% de la construction. La cérémonie de la pose de la première pierre se déroule le 16 septembre 1967 et le musée est inauguré le 26 novembre 1970. En 1987, le musée est agrandi par le cabinet sétois Aquillière, Charrière et Parpaillon, qui crée un arrondi au nord, en dessinant des pans ouverts, sur le même modèle que celui conçu par l’architecte Guillaume. En 2010, des travaux de réaménagement des espaces d’exposition sont entrepris. Le terrain choisi, entre le cimetière marin et une ancienne carrière, domine la mer de 30 m, face au sud-est. Il est dominé par le phare et les hauteurs du Mont Saint-Clair et mesure approximativement 8400 m2.Le programme est de concevoir un bâtiment moderne, adaptable. Le musée doit abriter une salle dédiée à Paul Valéry. Pour respecter le règlement d’urbanisme, une demande de dérogation pour deux mètres de plus est faite. Cette obligation entraîne un bâtiment à toit-terrasse. D’emblée, des dispositifs de brise-soleil sont prévus pour éviter le soleil direct sur les collections : un système de paralume, des salles disposées à l’arrière et éclairées indirectement. Le musée étant municipal, des salles sont prévues pour l’histoire locale : salles des joutes nautiques, salle d’histoire de Sète et du canal du Midi et archéologie. Sur ce terrain long et étroit, bordé au nord par une falaise, Guy Guillaume installe le musée à peu près au centre de la parcelle, en laissant de l’espace devant pour un parking et une circulation à l’arrière pour accéder aux réserves et aux pièces techniques. Il dessine quatre volumes très simples : au nord-est, sur pilotis, un rectangle bas destiné à la salle Paul Valéry, puis le grand volume du musée lui-même, flanqué sur le coin ouest de deux petits cubes abritant logements et bureau du conservateur. L’imbrication des locaux est conçue de manière à favoriser un circuit de visite et laisser aux salles spécialisées la possibilité de fonctionner séparément. Le volume principal est un hall avec mezzanine de 50 m x 15 m recevant les collections archéologiques et de peinture, ainsi que la salle d’exposition temporaire. Au rez-de-chaussée, une vaste réserve, un bureau de vente, le bureau du conservateur et une salle de recherche et d’étude ; au premier étage un salon de repos avec vue panoramique sur l’ensemble du musée. A l’est du hall et accessible par un escalier droit, la salle dédiée à Paul Valéry, à part du circuit du reste du musée. A l’ouest du hall, les deux logements. Au sous-sol se trouvent les locaux techniques : salles d’expédition, chaufferie. L’architecte avait prévu un hall ouvert à l’arrière du bâtiment, pour présenter les collections archéologiques, pouvant être liées au jardin méditerranéen dessiné par l’architecte et planté d’espèces locales : pins parasol, cyprès, oliviers, lauriers roses, romarins, tamaris. Dans le jardin, considéré comme un des espaces du musée, des animations sont proposées le soir. Le parti général de construction permet d’avoir le maximum d’éclairement, ainsi que les possibilités mécaniques de filtrage de la lumière solaire, tout en ménageant la vue panoramique sur la Méditerranée. Les façades sont toutes différentes, pour marquer les fonctions des salles : fenêtres-bandeau entre deux larges bandeaux de béton blanc pour la salle Paul Valéry, qui limite l'ensoleillement (présentation de pièces fragiles), mais qui ménage pour le visiteur de nombreuses vues, comme des meurtrières et qui donne un aperçu de la mer et du soleil qui ont inspiré le poète. Le grand hall, précédé d'une loggia sur toute sa longueur est entièrement vitré pour éclairer les deux étages et laisser entrer la lumière à profusion ; cependant, la partie haute de la loggia est occultée par des lames d'aluminium mobiles (dispositif paralume). A l'arrière, les pans de murs oblique […]

© Musée Paul Valéry